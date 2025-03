Pietro Genuardi, la moglie Linda al funerale: “Gli ho detto tutti i giorni che lo amavo”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Gli ho detto tutti i giorni che lo amavo", con queste parole Linda Ascierto è intervenuta ai microfoni de 'La volta buona', dopo i funerali del marito Pietro Genuardi, che si sono tenuti oggi, martedì 18 marzo, nella Chiesa degli Artisti a Roma. L'attore de 'Il paradiso delle signore' è morto lo scorso 14 marzo all'età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. La moglie Linda ha voluto ricordare con gioia il marito: "Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n'è andato, vorrei che oggi fosse una festa". E in lacrime, ha aggiunto: "Non voglio definire quello di oggi come un funerale, perché per lui questo sarebbe stato troppo. Pietro avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici, ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa e quindi per me è importante, ho reso omaggio all'amore grande della mia vita". Linda sperava in un finale diverso per il suo Pietro: "Ci speravo tanto davvero, non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto sempre, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo, lo sapeva benissimo e lo ancora adesso. Ho vissuto l'amore più grande che si potesse vivere, è l'unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi".

Pietro Genuardi lo scorso anno aveva abbandonato il set della serie di Rai 1 per intraprendere le cure. Nella sua lunga carriera ha recitato nelle soap 'Vivere' e 'Centovetrine' ma anche al cinema con Carlo Verdone ne 'Il bambino e il poliziotto', con Luigi Magni ne 'In nome del popolo sovrano', con Michele Soavi in 'Dellamore Dellamore'. L'ultimo progetto cinematografico è stato 'Brave ragazze' con la regia di Michela Andreozzi. —[email protected] (Web Info)

