Pietrarsa – Festival Teatrale Binario Rosa II Edizione

Risate e Riflessioni al femminile con Giusy Freccia a Binario Rosa Secondo appuntamento con Binario Rosa, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, domenica 7 Luglio 2024 ore 21, con Giusy Freccia ed il suo one woman show “A Gravidanza… secondo me”. Lo spettacolo racconta le fasi della gravidanza ed aiuta a riflettere sulla vita quotidiana di chi il teatro lo vive tutti i giorni. Tra i vagheggi dello stato interessante, le responsabilità e le aspettative di lui, l’equilibrio tra stereotipi e impegno, lo show diventa inesorabilmente qualcosa di comico che rende i nove mesi leggeri da superare (per chi lo vede lo spettacolo). In “‘A gravidanza… secondo me!”, che Giusy Freccia racconta la donna, ma con l’ironia di chi vorrebbe vivere quel periodo da uomo. Un intermezzo comico tra attesa, travaglio interiore, forte responsabilità, l’arrivo di un figlio voluto. I capitoli da cui è composto lo spettacolo partono dalle modalità di metterlo al mondo in maniera “terrorizzante”, passando per quello che regalano i nove mesi, con la consapevolezza che non si può affrontare una gravidanza da sola perché i consigli “di tutti” diventano echi quotidiani, e soprattutto, i periodi di una donna in preda a momenti di irritabilità inespressa (o troppo espressa) e sensi di colpa; la sua voglia di libertà a quella di non volersi staccare un attimo dalla sua creatura nel pancione.

I prossimi appuntamenti:

27 Luglio 2024 ore 21 Raccontami. Una passeggiata devota con Isa Danieli

1 Settembre 2024 ore 21 Marini Live con Francesca Marini (e la selezione musicale di Roberto Criscuolo)

15 Settembre 2024 ore 20 Medea con Gina Perna (con musiche dal vivo di Matteo Canonico)

28 Settembre 2024 ore 20 Poche Storie con Gea Martire

La kermesse organizzata dall’associazione culturale M&N’s, con la direzione artistica di Nicola Le Donne, sarà un viaggio unico e personale, un’occasione per riflettere su tematiche attuali e universali attraverso la lente dell’esperienza e della sensibilità femminile. “Binario Rosa” non è solo teatro, ma anche un’occasione per valorizzare il talento e la creatività delle donne. Un modo per dare risalto alle loro voci e alle loro storie, spesso relegate ai margini. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto sociale e culturale in cui la lotta per l’uguaglianza di genere è ancora più che mai attuale.

Gli spettacoli si terranno nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Biglietti disponibili presso il Museo oppure via WhatsApp ai numeri 3792377322 e via mail all’indirizzo [email protected].

