“Picasso – La Mala Arte” di Michela Tanfoglio premiato come saggio Best Seller dell’Anno al Milano International 2023

Sabato 25 novembre 2023, presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, MICHELA TANFOGLIO ha ricevuto un importante riconoscimento: “PICASSO – La Mala Arte” è stato premiato come saggio Best Seller dell’Anno al prestigioso concorso MILANO INTERNATIONAL 2023. Quest’opera, che esplora la complessa figura del maestro Pablo Picasso, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere l’arte e l’uomo dietro di essa.

Michela Tanfoglio dichiara: “Essere premiata fuori concorso è per me un’emozione incredibile perché vuol dire che qualcuno ha davvero apprezzato la mia fatica: Picasso – La mala arte mi ha prosciugata del tutto. La ricerca e la stesura di Picasso – La mala arte mi ha divorata mentre mi trovavo a fare i conti con la morte del mio socio, lo scrittore Carlo F. De Filippis, e la mia vita privata che andava inesorabilmente in frantumi. Ho masticato fiele, ma ho avuto dalla mia parte persone che mi hanno sostenuta con forza prendendomi per le braccia, ed è a loro che grido ‘grazie’. Grazie per avermi aiutata, grazie per avermi dato tutto senza chiedere nulla in cambio. Grazie ai miei colleghi, ai miei collaboratori, al mio editore, alla mia famiglia, ai miei autori e ai miei amici. Sono tanto commossa”.

Sinossi

In una Parigi di inizio Novecento, tra bordelli, caffè, artisti e intellettuali, un giovane andaluso, partito da casa con pochi soldi in tasca, diede inizio a una Rivoluzione che cambiò per sempre il mondo dell’arte.

Ambizioso, egoista, geniale, certo delle proprie doti, Picasso è l’esempio di colui che decise di realizzare un sogno e ci riuscì. Grazie a una documentata e attenta ricostruzione, l’autrice ci conduce attraverso un intero secolo, sulle tracce di uno degli artisti più geniali e rivoluzionari della storia.

Ma chi era davvero Pablo Picasso? Quali erano i suoi punti di forza, le sue ossessioni, le sue debolezze, i suoi lati più oscuri?

L’opera artistica di Picasso è sicuramente una delle più autobiografiche che siano mai esistite e, attraverso le relazioni travagliate con Fernande Olivier, Eva Gouel, Olga Khokhlova, Dora Maar, Marie-Thérèse Walter, Françoise Gilot e Jacqueline Roque, il libro rivela come le donne abbiano da una parte ispirato e influenzato la sua arte e come la stessa, dall’altra, abbia lasciato cicatrici indelebili nelle loro vite.

“Picasso – La Mala Arte” è un viaggio appassionante e autentico nella vita del grande Maestro, che sa svelare l’uomo dietro il mito.

Biografia

Monteclarense di origine, classe 1983, vive da circa vent’anni a Torino. Nel 2016 fonda l’agenzia editoriale e letteraria EditReal. Editor, ghostwriter e organizzatrice di eventi letterari, nel 2020 apre e cura una mostra d’arte contemporanea a Torino dal titolo “Carne e Sensi”. Nel 2021 riceve il premio come “Miglior editor d’Italia”. Picasso – La mala arte è il suo primo libro con La Corte Editore, in tutte le librerie dal 7 aprile 2023.