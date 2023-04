Piazza Cangiani, piazza Marchesa e Piazza Rione Quartiere Passanti a Boscoreale, ci sono già i progetti esecutivi. Faraone: “Sarà riqualificazione naturalistica e architettonica”

Condividi

Sono numerosi i progetti esecutivi portati avanti dalla passata amministrazione comunale a Boscoreale. Tra questi, la riqualificazione di Piazza Cangiani, piazza Marchesa e Piazza Rione Quartiere Passanti. A illustrarli è Francesco Faraone, candidato sindaco alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio e già vicesindaco a Boscoreale con l’amministrazione uscente: “Per il Piano Napoli Passanti Scafati è stata prevista la nascita di una piazza, che sarà un vero e proprio centro di aggregazione. L’idea è di rilanciare il rione partendo dalle future generazioni: oltre alle panchine e viali, saranno installate anche delle giostrine”.

Faraone aggiunge: “Sia a Marchesa che a Cangiani, frazioni rurali, è prevista la realizzazione di due piazze. In via Marchesa, l’area individuata sorge nei pressi della parrocchia e costituirà una sorta di centro urbano. Per Cangiani, invece, il progetto prevede la riqualificazione e l’ampliamento della piazza, fino a costituire un passaggio ideale con la scuola elementare antistante”.