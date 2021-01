Pianura, Nonno (FDI): “grazie a lavoro forze dell’ordine, recuperate attrezzature rubate a Vigili del Fuoco”

Condividi

“Grazie al lavoro della Giudiziaria del Commissariato della Polizia di Stato di Pianura sono state recuperate le attrezzature rubate nei giorni scorsi all’interno della Caserma dei Vigili del Fuoco presente nello stesso quartiere di Napoli.

L’impegno come al solito impareggiabile e costante sul territorio delle forze dell’ordine, in questo caso delle forze di Polizia, ha portato anche all’individuazione dei colpevoli del reato ed al loro arresto.

Ringrazio personalmente gli agenti che hanno permesso di far luce sulla vicenda e che hanno, come sempre, tutta la mia vicinanza ed il mio sostegno. Attraverso la tutela del lavoro delle forze dell’ordine passa la tranquillità del nostro Paese e delle nostre famiglie”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno.

