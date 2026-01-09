Piantedosi a Caivano ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine pubblico

Focus su sicurezza e legalità nel territorio

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi a Caivano, in provincia di Napoli, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto del capoluogo campano Michele di Bari.

«Nel corso dell’incontro ho avuto modo di conoscere il nuovo sindaco Antonio Angelino, eletto a novembre, dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata. A lui, che sono sicuro proseguirà il lavoro svolto in questi anni dal Governo per ripristinare la legalità in questo territorio, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. La nostra attenzione a Caivano rimane alta, così come la vicinanza alle Istituzioni locali», ha dichiarato il titolare del Viminale.

Al termine della riunione, alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il capo di Gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, Piantedosi si è recato nella chiesa di San Paolo al Parco Verde dove ha incontrato don Maurizio Patriciello.