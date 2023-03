Piano Strategico Turismo di Amalfi: il Comune ricerca due figure professionali esperte nel settore del marketing e della comunicazione social

Condividi

I due professionisti lavoreranno a stretto contatto con il Destination Manager per il posizionamento di Amalfi come ‘Destinazione Boutique e Premium’

È in fase di costituzione ad Amalfi la DMO – Destination Management Organization, nell’ambito delle attività di attuazione del “Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi 2022 2025“, redatto dal Prof. Ejarque, tra i massimi esperti del settore.

Il Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, ha avviato una manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione per la creazione della DMO Amalfi. In particolare sono 2 le figure professionali richieste: un “Account Marketing e Promozione” (addetto prodotto & accoglienza) e un “Social Media & Digital Marketing Specialist” (addetto comunicazione social e digital).

La DMO per Amalfi, che funzionerà in realtà come una DM&MO (Destination Management Marketing Organization), avrà la funzione di motore propulsore per l’innovazione e lo sviluppo, oltre alle politiche di promozione, promo-commercializzazione e miglioramento della qualità dell’offerta turistica complessiva di Amalfi: sarà im soggetto attivo che gestisce e organizza la destinazione.

«La DMO Amalfi dovrà pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative finalizzate a mantenere e incrementare la notorietà, la visibilità, la competitività e l’attrattività di Amalfi, attirare turisti e visitatori afferenti a nuovi mercati e segmenti. – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Distribuire e introdurre, inoltre, nuove proposte e tutto il sistema di offerta turistica per garantire un’esperienza unica per il turista, al passo coi tempi e con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è il posizionamento di Amalfi sul mercato turistico internazionale come ‘destinazione turistica boutique e premium” e, soprattutto, di turismo sostenibile. Nel corso della prima riunione del “Tavolo di Coordinamento Turistico”, tenutasi il 2 marzo scorso, abbiamo condiviso tutti i passaggi prioritari da intraprendere in tale direzione».

La DMO Destination Management Organization Integrale sarà operativa sia nella gestione che nella promozione della destinazione. Interagirà con la Rete di Destinazione Amalfi, composta da operatori del settore privato e stakeholder. Sarà responsabile della promozione, della comunicazione, del branding, attiva nel supporto all’Amministrazione comunale per la pianificazione strategica e il marketing, implementando tutto il potenziale del prodotto ‘destinazione Amalfi’, comunicandolo e promuovendolo sui mercati e segmenti obiettivo, nazionali e internazionali, richiamando turisti interessati a proposte specifiche (well being, outdoor, premium ecc) durante tutto l’anno.

L’incarico per le due figure professionali ricercate avrà durata 12 mesi. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023.

Tutti i dettagli sulle figure richieste, nonché sui criteri di valutazione, sui requisiti di partecipazione e il modello di domanda da compilare sono disponibili sul sito www.comune.amalfi.sa.it

Gli incarichi professionali saranno conferiti dal Comune di Amalfi e i candidati selezionati opereranno in autonomia e senza vincolo di subordinazione, nella piena osservanza degli indirizzi dell’Amministrazione e dei contenuti individuati dal “Piano Strategico per la Riattivazione e il Rilancio turistico post-Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025“.