Philips OneBlade, il colore Lime Green certificato Pantone

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Philips OneBlade ha certificato, in collaborazione con Pantone, l'autorità mondiale del colore, l’audace colore Lime Green che distingue OneBlade, lo strumento che rade, regola e rifinisce la barba e i peli del corpo. Il colore Lime Green – si legge in una nota – esprime un approccio giovane ed energico al grooming, ideale per l'utente moderno che cerca non solo funzionalità ma anche stile. Questa tonalità vivace è stata incorporata nel design del Philips OneBlade per riflettere l'identità dinamica e rivoluzionaria del prodotto. Proprio per celebrare questa collaborazione, Philips OneBlade ha presentato tre stili ideali per l'estate, creati insieme al barbiere milanese Davide Loffredo. Denominati Bold, Daring e Zesty, gli stili sono stati ideati per rispondere a diverse preferenze e necessità di grooming, dimostrando la versatilità del OneBlade. “La collaborazione con Pantone Color Institute – afferma Simone Marcucci, Media & Pr Manager, Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia – enfatizza il grande potere comunicativo del colore, evidenziando la visione pioneristica di OneBlade. L'audacia di OneBlade si manifesta anche nella scelta dei colori del prodotto, con una tavolozza di tonalità decise e impattanti, come il verde lime, simbolo del suo spirito rivoluzionario. Il blu scuro, in contrasto con il verde, è utilizzato per mettere in risalto l’eredità di OneBlade nel campo della cura personale e della rasatura. Il nostro strumento ibrido, all-in one, vuole favorire l’individualità di tutti, liberando il potenziale di ciascuno e ispirando il desiderio di esprimersi, esplorare, sperimentare e vivere la vita secondo le proprie condizioni". Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio di tendenze nel grooming, dove il colore e lo stile giocano ruoli sempre più decisivi. Philips e Pantone stanno così definendo nuovi standard nel settore, influenzando le abitudini di consumo e anticipando le future direzioni del mercato. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.