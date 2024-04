0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo l'incidente automobilistico che ha visto coinvolto ieri Gianni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che "il Presidente ha trascorso una notte tranquilla e che nessuna complicazione è intercorsa nelle ultime ore. Lo stesso Petrucci, il cui decorso risulta regolare, rimane in costante osservazione e monitoraggio presso l’Ospedale San Camillo di Roma". "Condizioni stabili e non gravi anche per la moglie del Presidente Petrucci, Raffaela Visonà, coinvolta nell’incidente e ricoverata presso il Policlinico Tor Vergata. Anche lei non corre pericolo di vita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico", rende noto la Federbasket. Ieri l'incidente per il presidente della Federbasket, finito con l'auto in una scarpata mentre era diretto a Valmontone con la moglie. Il numero uno della Fip, 78 anni, è stato trasportato con l'eliambulanza al San Camillo e ha riportato alcune fratture. —[email protected] (Web Info)

