PETRA MAGONI in concerto a Caserta con il CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH e con Dario Deidda e Alessandro Napolitano

PETRA MAGONI

con il bassista DARIO DEIDDA

e il batterista Alessandro Napolitano

in concerto con il

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

sul palco del music-club casertano Radio Zar Zak

SABATO 11 GENNAIO 2025

Una delle più straordinarie voci italiane e un grande bassista sul palco del music-club casertano RADIO ZAR ZAK per dar vita ad un concerto indimenticabile: SABATO 11 GENNAIO 2025 (DALLE ORE 20.30) la voce di PETRA MAGONI, il basso di DARIO DEIDDA e la batteria di ALESSANDRO NAPOLITANO impreziosiranno il concerto del CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH.

Proseguono le grandi collaborazioni musicali del collettivo musicale campano, che – nei giorni scorsi – ha pubblicato ben quattro nuovi singoli su Spotify: “You know me better“, “It’s not easy“, “Nothing to save” e una elegante rilettura dell’hit single del 1978 “September” degli Earth, Wind & Fire.

Il CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH è costituito da Mimmo Cappuccio (produttore artistico e chitarrista), da Annina Galiano (voce) e da Cristina Massaro (pianoforte e tastiere): il progetto del collettivo musicale campano riporta nella piena contemporaneità le grandi atmosfere e le sonorità dello smooth jazz degli anni Settanta e Ottanta, con l’obiettivo di incuriosire le giovani generazioni di ascoltatori e accompagnarli alla scoperta di alcune delle icone più celebri di questo universo musicale.

Nel corso della loro attività musicale, i tre musicisti hanno collaborato con Nico Rezende, popolarissimo artista brasiliano che affiancherà il collettivo anche in alcune tappe del live-tour del 2025, ma anche con il batterista Ramon Montagner e il percussionista Tamir Case, tra i più apprezzati musicisti sudamericani a livello internazionale. Recentemente, i tre musicisti campani hanno lavorato anche al fianco del sassofonista Eric Daniel, del vibrafonista statunitense Mark Sherman e del bassista francese Thierry Bedoucha.

Il concerto dell’11 gennaio sul palco del Radio Zar Zak darà il via al live-tour del 2025 della band: la proposta progettuale-artistica del collettivo coinvolge il pubblico di tutte le età in un ideale viaggio tra brani inediti e riletture dell’universo jazz.

Il Radio Zar Zak è un’autentica ‘casa/officina della musica’ in provincia di Caserta. L’idea principale – e l’importante funzione del progetto – è quella di rendere questo piccolo spazio di un paesino della provincia di Caserta, un luogo urbano di riferimento. I luoghi della cultura e della musica hanno la naturale funzione di ‘fecondare’ il tessuto. La struttura principale (che racchiude un negozio di strumenti musicali nuovi e vintage, al primo piano una sala HI-Fi, al secondo uno studio di registrazione e produzione musicale), ospita un teatro – “SottoScale” – che è l’anima di questo luogo: progettato all’insegna della multifunzionalità, la sala viene utilizzata infatti per concerti dal vivo (si sono esibiti artisti come Rossana Casale, Paolo Rossi, Simone Cristicchi, Rita Marcotulli, Peppe Servillo, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito, Ferruccio Spinetti, Fausto Mesolella, Roberto Gatto, Toni Esposito, Maldestro, Tricarico, Ginevra di Marco, Raiz, Daniele Sepe…), conferenze stampa e presentazioni di novità discografiche o editoriali, attività didattiche organizzate dalle migliori scuole di musica, reading, rassegne cinematografiche e biblioteca del riuso.

Ogni concerto e ogni spettacolo viene registrato in audio/video in full HD, così da lasciare agli artisti che si esibiscono sul palco un prezioso documento.

SABATO 11 GENNAIO 2025 | ore 20.30

Radio Zar Zak

Via Enrico Fermi, 13 | Casapulla (Caserta)

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Whatsapp = 392 30 70 500

Telefono = 0823 196 51 52

e-mail = [email protected]

web-site = radiozarzak.it

