Petar Sucic, chi è il colpo per il centrocampo dell’Inter

(Adnkronos) – L'Inter batte un altro colpo. Dopo aver accolto Nicola Zalewski, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, i nerazzurri stanno già pensando alla prossima stagione. Marotta ha acquistato dalla Dinamo Zagabria Petar Sucic, promettente centrocampista che si unirà alla squadra di Inzaghi la prossima estate, a ridosso dell'inizio del Mondiale per Club. Ma chi è Sucic?

Petar Sucic è un giovane centrocampista croato, ma nato in Bosnia, classe 2003, cugino di Luka Sucic, cercato da diversi club italiani prima di approdare, la scorsa estate, alla Real Sociedad. A 21 anni, Petar si è già imposto con la Dinamo Zagabria, dopo aver collezionato in stagione 17 presenze condite da tre gol, di cui due in Champions League, e due assist. Sucic è cresciuto nelle giovanili dello Zrinjski Mostar ed è arrivato alla Dinamo nel 2022 per circa 150mila euro. Destinato inizialmente alla seconda squadra, che milita nella seconda divisione croata, Petar tornò in prestito allo Zrinjski prima di essere definitamente aggregato alla prima squadra della Dinamo Zagaria nel 2023. Da allora la sua ascesa è stata verticale, con il giocatore che ha mostrato buona tecnica e tempi d'inserimento, ma soprattutto ottimi margini di miglioramento. Qualità che gli sono valse la convocazione con la Nazionale croata, con cui ha collezionato cinque presenze e un gol. —[email protected] (Web Info)

