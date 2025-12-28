28 Dicembre 2025

Attualità

Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull’attività politica

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Salerno indagano a 360 gradi sulla violenta aggressione ai danni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, rimasto ferito in seguito ad un pestaggio a colpi di spranga.  

Secondo la ricostruzione, venerdì sera l’aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito violentemente al volto e tutto il corpo. Tuttora ricoverato in ospedale, Siano ha riportato fratture in diverse parti del corpo, avrebbe il volto sfregiato e un dito amputato.  

Anche se si tratta del primo cittadino di un paesino di poco più di mille abitanti, non è escluso che l’aggressione sia maturata nell’ambito dell’attività politica e amministrativa, anche se non sono escluse le altre piste legate a questioni di natura personale.  

Intanto, le condizioni di Siano, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Salerno, restano stazionarie. A causa dello stato di salute del sindaco Castiglione del Genovesi, i carabinieri finora non l’hanno potuto ancora ascoltare. 

cronaca

