(Adnkronos) –

Una donna di 80 anni è stata azzannata e uccisa dal proprio cane nel giardino di casa. E' successo in località Cà Nova, a Mercatino Conca. Inutili i soccorsi tempestivi dei sanitari del 118, chiamati dal marito. L'anziana è morta sul posto. "In località Cà Nova una signora è stata aggredita e uccisa dal suo stesso cane" scrive in una nota Omar Lavanna, sindaco di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro. "Non si tratta di destino o coincidenze, certi animali sono potenzialmente un'arma che richiede adeguatezza e senso di responsabilità, non sono un gioco e non si scherza. Grazie al 118, ai carabinieri, ai vigili, ai veterinari dell’Asur per il pronto intervento ma non si poteva fare altro. Sincere condoglianze al marito Italo, serva di esperienza a tutti noi". —[email protected] (Web Info)