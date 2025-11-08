Perrone (Aiom), ‘Mattarella colpito da impegno dell’Oncologia per prevenzione’

“L’impegno di Aiom nei confronti della prevenzione è un aspetto che ha colpito positivamente il presidente Mattarella. Se ognuno di noi dovesse mettere in pratica uno stile di vita sano, sarebbe un bene per l’intera comunità”. Così Francesco Perrone, presidente nazionale Aiom – Associazione italiana oncologia medica, alla cerimonia inaugurale del 27° congresso nazionale Aiom a Roma, aperta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Redazione

