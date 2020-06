Percorsi stabiliti per i festeggiamenti del Benevento Calcio in serie A

Sarà la squadra del Benevento Calcio a raggiungere tutte le zone della città per ricevere l’ apprezzamento da parte dei cittadini per la promozione in serie A. I calciatori saluteranno i tifosi dai mezzi scoperti, seguendo un percorso stabilito, per evitare che il pubblico assembramenti.

Le modalità dei festeggiamenti sono state stabilite in prefettura, nel corso di un incontro con i rappresentanti della tifoseria. Il prefetto Francesco Antonio Cappetta, considerata l’attuale situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, ha richiamato l’attenzione sulle criticità che potrebbero scaturire dai festeggiamenti con il rischio di alimentare focolai di coronavirus. È importante, ha sostenuto il prefetto, agire in maniera corretta, confermando il comportamento esemplare tenuto dalla tifoseria nel corso dell’intero campionato.

I rappresentanti della tifoseria hanno apprezzato l’iniziativa e hanno assicurato che si atterranno alle indicazioni emerse nel corso dell’incontro; analoga assicurazione è stata fornita dal rappresentante della società calcistica.

Le Forze di polizia organizzeranno i presidi di vigilanza affinché tutto si svolga in maniera ordinata e regolare, garantendo le norme di distanziamento sociale.

All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il sindaco di Benevento e il responsabile della società del Benevento Calcio.