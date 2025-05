Percorsi di napoletanitá con Amedeo Colella da Dianara: gastronomia e tradizione fanno piacevolmente cultura

3 minuto di lettura

L’antica arte dell’ospitalità trasfusa in accoglienza, interlocuzione concepita come scambio di idee in colloquialità, e condivisione gastronomica, vivono entusiasticamente ad Acerra con. Il liquorificio artigianale convivente con il backery bistrot di, in poco tempo è divenuto nella città di Pulcinella, luogo di incontro tra arte culinaria, ricerca storica, galenica e percorsi culturali. La storia della famiglia Tortora è antica ad Acerra, perché affonda le radici in una farmacia cittadina in cui i predecessori di Mariella hanno accolto il popolo intorno alla pratica della galenica, fatta di antiche ricette tramandate di generazione in generazione, per stare meglio, ma anche per capire come la natura in cucina sia da aiuto al corpo umano. Così Mariella dopo anni fa rivivere il sogno di famiglia creando ogni giorno distillati e liquori artigianali impiegati in dolci dal sapore unico, che esaltano la tradizione italiana e campana. Per avvalorare l’idea che il cibo è cultura,è divenuto anche luogo di racconti per i piccoli e presentazioni di libri, calendarizzati intorno ad un assaggio tematico di drink e proposte culinarie che di volta in volta accompagnano l’incontro con un autore.

Dianara, ispirata al culto della dea Diana (protettrice delle ninfe, dea della caccia), e della credenza partenopea della strega Janara, è commistione di storia e tradizione. Per questo tra i suoi appuntamenti ha inteso omaggiare il filosofo e scrittore napoletano Luciano De Crescenzo, invitando un suo erede contemporaneo: Amedeo Colella, scrittore e divulgatore in libri e a teatro, di storia della napoletanitá. L’umorista, con l’affabilità ed il sorriso coinvolgente che lo contraddistingue, ha presentato il suo ultimo lavoro di scrittura: Napoli 365, dimostrando come la lingua napoletana sia imbevuta di divertissement intercalari, costruiti sulle antiche influenze che nelle varie dominazioni politiche, hanno contaminato Napoli. Così Napoli è risultata ancora una volta internazionale, in quanto crocevia millenario di culture accolte e mai respinte, in un senso pacifico che appartiene a pochi popoli della storia.

Per l’occasione Dianara ha proposto ai suoi ospiti pizze fritte della tradizione, accompagnate da drink che sono cardine della gastronomia partenopea. Così ventre ed intelletto sono stati soddisfatti ampiamente, incontrando il gusto dei convenuti, come in questa breve intervista ci ha confermato Amedeo Colella.

L’INTERVISTA

– Amedeo, il tuo libro reca nel sottotitolo “Cosa fare a Napoli ogni giorno dell’anno”. Cosa il napoletano dovrebbe a tuo avviso fare o non fare ogni giorno?

Il napoletano dovrebbe mangiare due piatti di pasta al giorno perché la gastronomia nostrana è alimento del buonumore (ed è nota la mia passione per la cucina che ci appartiene), mentre dovrebbe evitare di prendere il motorino in una città che ormai vive di traffico! L’idea reale è di pensare a fermarsi per imparare a non stressarsi!

– Se dovessi stilare un tuo vademecum di napoletanitá, in testa ai punti divulgativi, quale consiglio apparirebbe?

Quello di sorridere, che è una prerogativa che appartiene al napoletano per antonomasia. Molti la chiamano giustamente arte di sopravvivenza, e allora invito i napoletani a rendere la loro energia sempre positiva, anche davanti alle difficoltà, perché il sorriso distende e migliora le cose.

– In occasione del tuo primo libro che presentammo insieme esprimesti il desiderio di fare della tua ricerca sulla napoletanità il tuo lavoro, abbandonando come De Crescenzo, i numeri del lavoro da informatico. Cosa diresti al te di oggi?

Che ci sono riuscito e Napoli 365 lo conferma. La mia è una passione ed il fatto che possa divulgarla mi riempie di gioia. Questo libro invita i napoletani a scoprire la città ogni giorno dell’anno, per celebrare il fermento che la caratterizza ed avvicinarsi alla storia che appartiene ad ogni napoletano. Parto da tante domande per rispondere della grandezza storica della città. Perché il 10 maggio è una data centrale nella storia di Napoli? In che giorno divampano i fucarazzi di Sant’Antonio Abate? Quando nacque la Repubblica Napoletana di Eleonora Pimentel Fonseca? Cosa fare a Napoli per lo struscio del giovedì santo? Quando morì Totò e quanti funerali ebbe? Il pesce d’aprile nasce a Napoli? E cosa accade il 16 dicembre? Tutti i martedì a Napoli avviene un miracolo… dove? Quando partì il primo treno italiano? Il pubblico si incuriosisce e sorride, e sono felice di riuscire ad entrare, come stasera, nella loro energia.

