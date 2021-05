“Percorsi di legalita’”: al via il ciclo di webinar organizzato dal gruppo giovani imprenditori, dalla piccola industria e da “G.r.a.l.e. Spin-Off”

Condividi

Prenderà il via giovedì 20 maggio il ciclo di webinar “Percorsi di legalità”, iniziativa realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, dalla Piccola Industria e dallo spin-off universitario “G.R.A.L.E.”, facente capo all’ateneo “Vanvitelli”. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’etica e della legalità di impresa, considerata un driver fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la cosiddetta compliance, con l’adozione di procedure che assicurino la conformità delle attività aziendali alle procedure, ai regolamenti, alle disposizioni di legge e ai codici di condotta.

Un’efficace compliance tende a sviluppare un’etica aziendale, alimentando e promuovendo le cosiddette best practices, producendo benefici non quantitativamente palesi nell’immediato, che tuttavia si rivelano nel tempo. Una corretta gestione dei rischi di non conformità aiuta le aziende non solo a promuovere la cultura della legalità, ma diventa anche una opportunità per l’azienda in termini di tutela dei suoi amministratori e di maggiore competitività.

Il primo appuntamento (Giovedì 20 maggio alle ore 16) è dedicato al tema “#Comunicare – La cultura della legalità come driver di sviluppo e crescita aziendale”. Ad introdurre i lavori sarà il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, Pasquale Lama. A seguire, il Presidente di “G.R.A.L.E. spin-off”, Antonio Pagliano, moderatore dell’evento, lascerà la parola a Gabriella Porcelli, General Counsel, Ethics & Compliance Director di Fendi. Il dibattito, poi, proseguirà con gli interventi di Rossella Cerbone, CFO di “Cerbone Alluminio Spa”, Annalaura Brillante, responsabile Marketing di “Blu Plast Srl”, e Francesco Mies, responsabile Anticorruzione e Internal Audit Vedetta 2 di “Mondialpol Spa”.

E’ possibile partecipare all’evento effettuando l’iscrizione al seguente link: https://e-event.it/percorsidilegalita.

“La cultura della compliance di legalità – ha spiegato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Pasquale Lama – è diventata espressione dell’agire d’impresa, in quanto tende a sviluppare un’etica aziendale, alimentando e promuovendo l’adozione di best practices, producendo benefici sia in riferimento alla tutela dell’impresa stessa, sia come elemento di competitività aziendale”.

“Si parla spesso di cultura d’impresa, – ha aggiunto il Presidente della Piccola Industria, Massimiliano Santoli – e di come sia necessaria per la crescita delle aziende e, di riflesso, anche dei territori sui quali esse insistono. Tuttavia, la cultura d’impresa è un concetto ampio che non può prescindere dalla legalità e dai percorsi virtuosi correlati. Per legalità si intende un controllo a 360 gradi della filiera, in un’ottica di amministrazione interna trasparente e di una reale apertura verso ogni tipo di tracciamento. La legalità nelle aziende non premia solo gli imprenditori ma genera benefici per tutti gli attori presenti sul territorio”.

Al primo appuntamento di giovedì prossimo ne seguiranno altri due. Il successivo webinar, in programma il 27 maggio, sarà dedicato al tema della prevenzione, ovvero alla gestione dei rischi di impresa come fattore strategico per una buona governance, mentre a giugno l’iniziativa si concluderà con un incontro dedicato al tema del “#Premiare”, ovvero ai risultati conseguiti dalle imprese virtuose in termini di compliance aziendale.

