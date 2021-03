Perche’ soffriamo di gonfiore addominale ?

Condividi

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sofferto di gonfiore addominale. Ma che cos’è? Perché insorge? Quali sono le cause? Scopriamolo subito.

Il gonfiore addominale è dovuto ad un eccesso di gas nel tratto digestivo che non riesce ad essere evacuato e quindi espande l’addome dandoci quella sensazione di malessere. Numerose possono essere le cause di questo fastidio: alcuni sono dei fattori comportamentali, altri nei casi più gravi, possono essere dei fattori patologici.

Tra i fattori comportamentali troviamo una serie di cattive abitudini che potrebbero essere facilmente eliminate in quanto causano un’eccessiva introduzione di aria e gas. Come per esempio bere bevande gassate, mangiare troppo velocemente durante i pasti ma anche parlare e respirare con la bocca mentre si mangia.

Tra le cause patologiche più comuni troviamo invece: stipsi, intolleranza ad un singolo alimento che viene mal digerito creando aria in eccesso, patologie come calcoli, ulcere, gastriti, colon irritabile. Anche una relazione ormonale e psicologica può essere causa di gonfiore: come la connessione tra il ciclo mestruale e stress.

Il nutrizionista può essere utile per contrastare il gonfiore addominale in quanto può aiutarvi a riconoscere e mettere da parte una serie di cattive abitudini e, attraverso la prescrizione di una corretta alimentazione, può aiutarvi ad alleviare una serie di sintomi causati da specifiche patologie come quelle già enunciate.

