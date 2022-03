‘Perché dovresti morire?’: Zelensky esorta le truppe russe ad arrendersi

Condividi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato le truppe russe ad arrendersi in un emozionante video discorso.

“Per favore, ascoltami”, Zelensky ha esortato gli ufficiali russi in un discorso pubblicato sul suo Facebook martedì (ora australiana).

“Non potrai prendere nulla dall’Ucraina. Prenderai vite – molte – ma anche la tua sarà presa.

“Perché dovresti morire? Per che cosa?

“So che vuoi sopravvivere. Sentiamo le tue conversazioni nelle intercettazioni. Sentiamo cosa pensi veramente di questa guerra insensata, di questa disgrazia e del tuo Stato”.

Zelensky ha affermato che la Russia ha già perso 90 aerei da guerra e che le truppe russe “non si aspettavano una tale resistenza”.

“A nome del popolo ucraino, ti do una possibilità”, ha detto – se ti arrendi alle nostre forze, ti tratteremo nel modo in cui le persone dovrebbero essere trattate, come persone, in modo decoroso.”

