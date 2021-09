Percettori di reddito di cittadinanza, firmato il protocollo d’intesa tra Stecca e Ufficio Servizi sociali del Comune di Torre del Greco

Condividi

Rafforzare le sinergie tra i due enti per l’erogazione di servizi a beneficio della collettività, nelle materie di formazione, lavoro e supporto alle attività produttive. Ci sono progetti virtuosi che possono nascere da collaborazioni pubblico-private. Non solo adempimenti burocratici ma creazione di prospettive di sviluppo per gli utenti dei servizi sociali. L’esempio è una prima collaborazione tra Stecca, incubatore di imprese e centro informazioni e orientamento che ha sede presso il complesso dei Molini Meridionali Marzoli e l’ufficio Servizi sociali. Vicini di casa, ma soprattutto costruttori di una stessa visione. L’obiettivo è quello di costruire, accanto alla rete di protezione sociale garantita dal reddito di cittadinanza, anche e soprattutto una nuova organizzazione fatta di collaborazione tra pubblico e privato. L’Amministrazione Comunale di Torre del Greco, infatti, sta dando avvio a 70 progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività), che prevedono il coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza in attività socialmente utili, presso associazioni del territorio. Stecca si occuperà della profilazione degli utenti indicati dal Comune, valorizzandone attitudini e competenze con l’obiettivo di accompagnarli verso percorsi gratuiti di formazione professionale o creazione di impresa o cooperativa sociale. Stecca è una realtà gestita da Ascom Torre del Greco, nata nel 2017 su iniziativa del Comune di Torre del Greco che ha riqualificato l’area del complesso dei Molini Meridionali Marzoli, con questa specifica destinazione d’uso ed affidato la gestione ad un soggetto no profit.

