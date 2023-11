Per tutte le donne – Iniziativa sulle donne a Terzigno

Condividi

Incontro a Terzigno per partorire proposte utili a arginare il fenomeno della violenza sulle donne e dei femminicidi.

L’associazione Arcadia in collaborazione con il movimento civico Terzigno Verde dà appuntamento alle cittadine e ai cittadini di Terzigno e dei comuni viciniori a partecipare al laboratorio di proposte “Per tutte le donne” che si terrà Sabato 2 Dicembre alle 16:30 presso l’Openspace di Piazzetta Borgonuovo a Terzigno.

Ci si confronterà liberamente sulle tematiche di attualità che interessano il mondo femminile, in particolare sui recenti casi di cronaca, per partorire delle proposte di cui l’associazione intende farsi promotrice e per dare, in questo modo, il proprio contributo per arginare la piaga della violenza e dei femminicidi.

I partecipanti potranno esporre le proprie idee, leggere articoli e commentarli insieme, raccontare le proprie storie allo scopo di analizzare un problema di stingente attualità e comprendere in che modo è possibile affrontarlo come comunità.

Modererà l’incontro il giornalista Francesco Servino, giornalista e presidente dell’associazione Arcadia, che per l’occasione leggerà un suo racconto inedito sul femminicidio.