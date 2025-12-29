29 Dicembre 2025

Per Trump “Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”, Zelensky ride

Redazione 0 minuto di lettura
“La Russia è stata generosa con l’Ucraina, Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”. La risposta di Donald Trump, nella conferenza stampa dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, strappa una risata al presidente ucraino. Evidentemente, il presidente degli Stati Uniti si spinge un po’ troppo in là evidenziando la generosità di Putin, considerando che la guerra tra Russia e Ucraina dura da quasi 4 anni. Zelensky ascolta, sorride, si guarda intorno quasi incredulo…

