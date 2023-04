Per ricordare Giancarlo Siani “Il cronista scalzo”

Condividi

La Iod edizioni e Pietro Del Re, con la collaborazione del Comune di Napoli, presentano il libro

Un po’ più a Sud

(Iod edizioni), prefazione di Lucio Caracciolo introduzione di Denis Curti

Sala Di Stefano

Palazzo Arti di Napoli

Via dei Mille,60

lunedì 17 Aprile alle ore 17.30

Ingresso libero

Interverranno

Rosi Selo, scrittrice

Luciana Esposito, giornalista

Vincenzo Sbrizzi, giornalista

Storie e immagini dall’Africa che raccontano la speranza di un mondo migliore

È questo il messaggio che il giornalista Pietro Del Re intende lanciare da Napoli, lunedì 17 Aprile alle ore 17.30 dal Palazzo delle Arti, Sala Di Stefano.

Nota dell’editore

Pietro Del Re. Negli occhi di un inviato di guerra.

Per noi che, da anni, ci prendiamo cura della memoria e degli scritti di Giancarlo Siani, censurato a morte dalla camorra e dai politici corrotti per aver difeso la sua libertà di informare, ebbene, incontrare e pubblicare un reportage dall’Africa di Pietro Del Re, inviato speciale nel mondo di Repubblica, è stato davvero un momento eccezionale, unico, di quelli che segnano dentro, e che danno più senso e forza a quel fuoco della passione che ci accompagna, da sempre, per far conoscere ai più giovani l’impegno civile di Giancarlo Siani, esempio, come Peppino Impastato, di intere generazioni di cronisti in ogni parte d’Italia.

Pietro Del Re è davvero un cronista scalzo, un bravo giornalista, un eccezionale inviato di guerra.

I suoi occhi hanno visto la follia dei potenti sui più piccoli della Terra. I dimenticati.

Ma è anche un narratore di storie straordinarie di generosità e coraggio dei volontari.

Le sue parole, le sue foto e i suoi video sono un patrimonio prezioso di ciò che è accaduto negli ultimi trent’anni in Afghanistan, Siria, Iraq, Nigeria, Sud Sudan, Etiopia, Somalia, Libia, Ucraina, Mali, Ossezia, Georgia, e tanti altri Paesi.

I suoi reportage hanno fatto conoscere il male che distrugge e il bene che ancora resiste nei Paesi, città e villaggi in ogni parte del mondo.

Pietro Del Re, come il giovane Giancarlo, come Peppino Impastato, crede ancora nella speranza di poter salvare il mondo. La nostra umanità.

