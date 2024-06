0 minuto di lettura

In Europa ci sono forti squilibri, ,l’aria di guerra non piace ai cittadini e ciò favorisce tensioni.

Ecco cosa è accaduto in questi giorni.

“Nel centro di Copenaghen è stata aggredita a calci e pugni Mette Fredericksen, la premier danese.

Mette ha 46 anni ed è solo l’ultimo personaggio politico vittima di violenza. Durante la campagna elettorale per le europee sono avvenute altre aggressioni. In Germania sono stati almeno 4 i politici colpiti e accoltellati.

Che dire? Per politici e politicanti tira una brutta aria.” Marco Nese, giornalista e scrittore

Aria di insofferenza, angoscia e disagio. Anche in Paesi moderni e civili come Danimarca e Germania la rabbia verso “chi comanda” sta passando ai fatti.

Ovviamente questi episodi non dipendono solo dalla rabbia verso tizio o caio, ma anche da una disaffezione alla politica.

Non ci resta che sperare in tempi migliori. Come diceva Pino Daniele : “Tanto l’aria s’adda cagna’”

