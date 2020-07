PER – Persone e Comunità con De Luca presidente

Condividi

Martedì 28 Luglio alle ore 12, presso l’antisala dei Borboni del Maschio Angioino, sarà presentata alla stampa e ai media la lista e la rete PER – Persone e Comunità. “Una lista di donne e uomini competenti che si candidano per vocazione e passione, formatisi negli ambienti dell’associazionismo cattolico e del mondo del volontariato. Penso che la prima cosa da fare è dire grazie: l’impegno in politica dei cattolici prende forma e sostanza da quelle comunità ecclesiali e non, che rappresentano la parte più generativa della società. Un progetto ogni oltre scadenza, nella consapevolezza di dare inizio ad un processo legato ad una visione politica che porterà i suoi frutti se sostenuta da una necessaria spiritualità laicale”.

Francesco Del Pizzo, docente e sostenitore del movimento.

PER è una formazione che cerca di far emergere quegli elementi positivi che sono allo stato germinale e che non avevano ancora un nome e un cognome. O meglio, hanno il nome e il cognome della sfida: una sfida per le persone di fede, per un laicato attivo.

Immettere, dunque, una linfa nuova alla cultura politica. La comunità, la famiglia, la sanità, la scuola per un’ecologia integrale, sì perché “tutto è in relazione, tutto è collegato, tutto è connesso” questo il filo conduttore che attraversa la Laudato sì di Papa Francesco.

“Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana” .

Laudato sì 142.

PER vuole dare il suo contributo per fornire una linfa nuova alla Campania, che aspetta da tutti i cittadini una salda responsabilità, un dono creativo, intelligente e coraggioso, fatto di generosità e di speranza.