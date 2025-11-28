Per non farsi cattuarare i soldati di Kim si fanno esplodere
La Corea del Nord sta incoraggiando le sue truppe in Ucraina a usare granate per suicidarsi in caso di cattura imminente, elogiando tali azioni come eroiche, come riportato dal Daily NK il 27 novembre, citando proprie fonti non divulgate.
