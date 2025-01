Per la sanità pubblica 50 nuovi aspiranti Dg formati allo Spallanzani

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Servizio sanitario nazionale ha 50 nuovi aspiranti direttori generali. A permettere la loro formazione Regione Lazio e il Centro di formazione permanente in sanità dell'Inmi Spallanzani di Roma, che a settembre hanno dato avvio al 'Corso di formazione manageriale per direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn'. Un programma formativo che si è concluso oggi – informa lo Spallanzani – dopo 200 ore di lezioni tenute da 37 docenti con grande esperienza nel settore e un esame finale dei candidati. A valutarli una commissione composta da Andrea Urbani, Cristina Matranga, Angelo Aliquò. I 50 professionisti che hanno partecipato al corso hanno ricevuto l'attestato certificante la formazione manageriale per l'accesso all'elenco nazionale per i direttori generali alla presenza di Andrea Urbani, direttore scientifico del corso e direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, e di Massimiliano Maselli, assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona. "Al termine di questo primo corso di formazione manageriale, esprimo grande soddisfazione per la grande partecipazione e per il successo riscontrato – ha dichiarato Urbani – Sono stati mesi intensi e costruttivi. Il confronto tra i nostri eccellenti docenti e gli aspiranti direttori generali ha permesso una crescita reciproca e il servizio sanitario ne esce sicuramente rafforzato. Ringrazio tutti per aver messo a disposizione le proprie competenze e conoscenze e il Centro di formazione dello Spallanzani per l'impeccabile regia. Siamo orgogliosi di aver formato i manager della sanità del futuro. Una sanità migliore". Per l'assessore Maselli, "progetti come questo formano i dirigenti del futuro e, come Regione Lazio, non possiamo che esserne orgogliosi, visto che uno degli obiettivi della Giunta Rocca è quello di garantire una sanità di qualità e, soprattutto, accessibile e inclusiva per tutti. Ringrazio, in tal senso, l'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma – che negli anni si è dimostrato una vera eccellenza del territorio laziale – per l'impegno profuso nella formazione delle nuove generazioni puntando soprattutto alla competenza". "Siamo onorati di aver contribuito con successo alla realizzazione di questo programma formativo che mi auguro possa essere riproposto in futuro, perché ritengo che la formazione manageriale sia determinante per la qualità e l'innovazione continua del servizio sanitario", ha commentato Cristina Matranga, commissario straordinario dello Spallanzani. A testimoniare lo spessore del corso manageriale sono i docenti che hanno permesso la formazione, elenca l'Inmi: Aceti Tonino, Aliquò Angelo, Bartolo Michelangelo, Branca Marta, Brusaferro Silvio, Chiriaco Tiziana, Conte Federico, Corradi Maria Paola, D'Alba Fabrizio, Davoli Marina, De Nicola Fabrizio, Di Gregorio Gloria, Di Mario Daniele, Di Martino Mirko, Dionisi Silvia, Donetti Daniela, Gentili Daniele, Gramaglia Giuseppe, Guglielmino Ornella, Marchetti Marco, Marinacci Chiara, Matranga Cristina, Mensurati Marzia, Messina Valeria, Nappi Nadia, Nuti Marco, Ottaviani Maurizio Loreto, Parente Paolo, Piccolo Alessandra, Pinnarelli Luigi, Rezza Giovanni, Ribaldi Sergio, Sabatelli Giuseppe, Spandonaro Federico, Tarantino Massimo, Urbani Andrea, Villanacci Carlo. —[email protected] (Web Info)

