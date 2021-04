Per Innovaway intesa con KRT e un passo deciso verso l’internazionalizzazione al servizio dei clienti retail

Condividi

Una novità assoluta sul panorama italiano, un servizio destinato a rendere le imprese più competitive. Innovaway si proietta verso una nuova dimensione e diventa la prima nel nostro Paese a siglare una partnership con Koel Retail Technology, azienda belga da oltre vent’anni specializzata nell’automazione della vendita al dettaglio. In virtù dell’accordo sottoscritto, i clienti avranno il vantaggio di avere un unico interlocutore che potrà gestire gli interventi e le richieste per chi opera sullo scenario mondiale. Prima d’ora le attività sul territorio nazionale erano lasciate a discrezione dell’IT del cliente, creando disomogeneità nei servizi. Invece adesso, sfruttando la partnership in essere, si hanno un’offerta e un portfolio disponibile molto più ampi, potendo anche contare sulla spiccata visione orientata al Digital Retail di entrambe le aziende.

Una frontiera inedita capace di velocizzare i processi e ottimizzare i costi, ampliando i servizi a livello internazionale e integrando soluzioni aggiuntive per i clienti stranieri o per gli italiani che operano all’estero. Al panorama di Innovaway si aggiungono nuovi servizi per il Nord Europa quali warehousing, staging e procurement di diversi brand specifici per il retail. L’intesa con Koel Retail Technology – azienda belga presente da più di un ventennio sul mercato retail con uffici in Belgio e Regno Unito – risponde alla necessità sempre più impellente di avere un unico affidabile partner, in grado di fornire una copertura internazionale con i servizi di desk multilingua e con i servizi on-site multi countries tipici del mercato retail. A questi benefici si aggiunge la presenza di una sede dislocata nel nord Europa in grado di coprire le esigenze dei clienti per attività di preparazione delle macchine in loco, spedizioni e procurement. La società belga ha già un footprint importante nel mercato retail di riferimento e la partnership arriva dopo una proficua collaborazione sperimentata da tempo su alcuni clienti del settore Retail & Luxury.

“Per Innovaway- dichiara il direttore generale Antonio Burinato- si tratta di un passo importante verso l’internazionalizzazione al servizio dei clienti retail. Con questa intesa si rafforza ulteriormente l’offerta verticale di Service Management a livello global della Market Unit Retail & Luxury. Si punta così in modo deciso a un’espansione nel Nord Europa e nel Regno Unito anche grazie alla sua organizzazione commerciale locale, dedicata al business development e l’imminente apertura di una nuova sede in Olanda”.

Koel Retail Technologies vanta oltre vent’anni di esperienza nel Benelux per l’automazione della vendita al dettaglio e offre servizi orientati all’hardware procurement, come depot, warehouse, staging e hangaring per diversi brand del mondo retail e dell’Alta Moda come Nike, Hilfiger, Converse e GStar, occupandosi anche dello stoccaggio presso i propri magazzini dei prodotti pronti per essere inviati e installati nei punti di vendita.

“Innovaway per noi- dichiara il Managing Partner di Koel Retail Technologies KRT Stijn Reunis- rappresenta un partner perfetto con la sua unità di mercato retail dedicata, che copre funzionalità specifiche come desk multilingue e capacità di supporto internazionale in loco, ma anche con soluzioni completamente orientate al Mercato Digitale e completamente Omnichannel compliant. Insieme saremo in grado di offrire a un rivenditore un’offerta a 360°, compiendo uno step ulteriore rispetto ai già ottimi progressi compiuti fin qui”.

Il Gruppo Innovaway vanta un fatturato aggregato di 50 milioni, più di 1100 dipendenti ed è attivo in 7 sedi differenti. Offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia. Tra i 150 clienti annovera realtà internazionali nel settore del retail e luxury, oltre che dell’industria, dei servizi, del finance, trasporti e settore pubblico.

Attraverso la sua Market Unit dedicata al Retail & Luxury, Innovaway mette a disposizione dei clienti un’esperienza consolidata più che decennale nell’ambito del Service Desk sia in ottica B2C che B2B, in 27 lingue h24/7×7/365 e assistenza on site e logistica in 200 paesi, con governance tramite Team dedicati dei processi e dei servizi erogati. Offre inoltre soluzioni applicative di back-end e front-end integrate per il Retail e soluzioni innovative IoT ad elevato contenuto tecnologico, come ad esempio l’assistente virtuale olografico che sfrutta Intelligenza Artificiale, mobile up, push notifications, architetture a microservizi, Robotic Process Automation, semantica. Innovaway vanta tra i suoi Partner a livello Europeo VTEX, nominata da Gartner “Società Visionaria” e riconosciuta da IDC sia come “Leader” sia come la piattaforma di commercio globale in più rapida crescita.

