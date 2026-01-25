Per i degenti del Pain Control Center Hospice di Solofra le canzoni e l’allegria dello showman Nico Meoli

1 minuto di lettura

Canzoni e musica per allietare chi in questo momento sta affrontando cure sanitarie e terapie mediche.

Gli intramontabili successi della tradizione canora italiana interpretati da un eccelso artista con un grande cuore, per coinvolgere degenti e familiari in un ideale e amorevole abbraccio.

Lo showman Nico Meoli si è di nuovo esibito gratuitamente presso il Pain Control Center Hospice di Solofra, dove ha costruito e rafforzato negli anni un reale legame affettivo, regalando emozioni, allegria e spensieratezza ai pazienti e ai loro congiunti, unitamente a tutto il personale sanitario e amministrativo del centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino.

L’apprezzatissimo artista irpino nel corso della sua coinvolgente esibizione ha trascinato, come sempre, i numerosi presenti che hanno lietamente condiviso un significativo momento di svago e di serenità.

Tali iniziative sono finalizzate anche alla salvaguardia del benessere sociale e spirituale dell’ammalato e Nico Meoli contribuisce mirabilmente a raggiungere questo nobile e fondamentale intendimento.

Divulgare la conoscenza delle cure palliative e della terapia del dolore, per fornire risposte concrete a importanti esigenze mediche e assistenziali, è anche l’obiettivo della Casa di Cura Sant’Anna e dall’azienda sanitaria Evoter, che gestiscono i vari servizi dell’Hospice.

Al pregevolissimo artista Nico Meoli, pertanto, vanno i più sentiti ringraziamenti per la squisita disponibilità che da anni dimostra ed esprime nei confronti dei pazienti ospitati presso il Pain Control Center Hospice di Solofra.

