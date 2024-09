Per “Dar Lugar!_Abitare la Bellezza” seminario di teatro con Lino Musella 14 – 15 settembre al Centro Asterix

2 minuto di lettura

Condividi

Riprendono le attività del progetto “Dar Lugar! _Abitare la Bellezza”, realizzato grazie al Programma Per Chi Crea Sezione Formazione e Promozione Culturale nelle scuole finanziato dal Ministero della Cultura della S.I.A.E., con il quale l’’I.C. Aldo Moro di Ponticelli e l’associazione Trerrote Teatro Ricerca Educazione ha inteso avvicinare gli adolescenti della VI Municipalità di Napoli al teatro, ai suoi luoghi e ai suoi protagonisti, attraverso laboratori, azioni teatrali, seminari e incontri di approfondimento con maestri di chiara fama e, contestualmente, stimolare nei giovani la loro capacità di generare bellezza, riscoprendo il teatro come esperienza in grado di “dar luogo” a spazi di espressione ed incontro, in cui poter rigenerare i legami umani e i propri territori.

Il progetto, iniziato a febbraio e che si concluderà a novembre con “Lisistrata” di Aristofane reintrepretata con i ragazzi del progetto al Teatro Bellini di Napoli, ha portato i giovani partecipanti a teatro, li ha coinvolti in laboratori e performance, e ripartenella sua parte finale con un ospite d’eccezione.

L’attore Lino Musella sarà maestro d’arte per un seminario che intende far conoscere ai giovani coinvolti dal progetto l’attitudine artigianale e totale al teatro di uno dei più brillanti e originali interpreti della scena italiana.

Attore teatrale e cinematografico, Musella ha dichiarato riguardo al teatro che viene continuamente raccontato come “un’istituzione in rovina di cui restano solo le macerie”, “di voler ripartire dai mattoni buoni delle macerie, dal desiderio vivo di fare teatro”, facendo suo l’imperativo di Eduardo “la vita che continua è tradizione “.

Il seminario si terrà sabato 14 settembre (dalle ore 10 alle ore 18) e domenica 15 settembre (dalle ore 9:30 alle 13:30) nel Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio, in via Domenico Atripaldi n° 52, Napoli.

Sarà aperto a giovani tra i 15 e i 30 anni interessati sia al teatro che al mondo dell’educazione, ovvero interessati a conoscere il teatro come esperienza educativa e aggregativa, oltre che artistica.

La candidatura andrà presentata entro e non oltre il 10 settembre, allegando curriculum vitae e una breve lettera di presentazione, all’indirizzo e-mail

[email protected]

Lino Musella vincitore del Premio Ubu nel 2019, e uno dei protagonisti della scena teatrale italiana e anche del cinema. Ha studiato con Michele Monetta, Roberta Carreri, Torgeir Wethal, ma anche uno studente dell’Accademia d’Arte Drammatica di Napoli e della Scuola Civica Paolo Grassi di Milano, dove ha seguito il corso di Regia Teatrale. ha fondato la Compagnia MusellaMazarelli, lavorando alla messa in scena di “Due cani, ovvero la tragica farsa di Sacco e Vanzetti”, “Figli di un brutto Dio”, “Crack Machine”, “La società”, “Strategie fatali”, “Who is the King?” e “Who is the King? – Parte II”. Mentre al cinema e nel piccolo schermo è sul set di pellicole e telefilm di Giuseppe Piccioni (L’ombra del giorno), Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio, Loro, The Young Pope), Roberto Andò (Il bambino nascosto), i fratelli D’Innocenzo (Favolacce), Terrence Malick (The Last Planet), Edoardo De Angelis (Perez), Stefano Sollima (Gomorra – La serie) e Gianfranco Cabiddu (La stoffa dei sogni).

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.