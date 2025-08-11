Pennsylvania, esplosione in acciaieria: un morto, due dispersi e decine di feriti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una persona è morta, altre due risultano disperse e decine di altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta in un'acciaieria nello Stato americano della Pennsylvania. Ad affermarlo alcuni funzionari citati dalla Cnn. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha reso noto che diverse esplosioni si sono verificate nello stabilimento Clairton Coke Works della U.S. Steel a Clairton, aggiungendo che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. "Oggi si sono verificate diverse esplosioni presso lo stabilimento Clairton Coke Works della U.S. Steel a Clairton, Pennsylvania", ha dichiarato Shapiro in un post su X. Da allora, l' amministrazione è rimasta "in costante contatto con i sindacati e le autorità locali". "I feriti sono stati trasportati negli ospedali locali per ricevere cure e le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora attive presso lo stabilimento", ha dichiarato Shapiro. "Se vi trovate in zona, continuate a seguire le istruzioni delle autorità locali". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

