(Adnkronos) – Terza tappa oggi, giovedì 21 marzo, per Pechino Express 2024 che accoglie una nuova coppia in gara. Mappe in mano e stringhe ben allacciate, quindi, perché si torna a correre alla scoperta del Vietnam del Nord. Le sette coppie rimaste in gara accoglieranno con grande sorpresa (e qualche disappunto) le due nuove viaggiatrici Megan Ria e Maddalena Svevi, concorrenti ufficiali col nome 'Le Ballerine': le due 19enni sono pronte a sconvolgere gli equilibri all’interno del gruppo. Megan e Maddalena, entrambe 19 anni, si sono incontrate e Genova cinque anni fa in una accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora non si sono praticamente mai lasciate. Megan Ria, nata ad Imola da padre pugliese e madre cubana, ha iniziato a ballare latino-americano all'età di 7 anni a Massa, dove è cresciuta. Da bambina ha posato per brand di moda prestigiosi ed ha vinto diverse fasce come modella; ha poi lavorato nel corpo di ballo di show e programmi televisivi (Battiti Live, Il Cantante Mascherato e Big Show) e ha partecipato al videoclip di Tribale di Elodie. La svolta arriva quando, tra sacrifici e difficoltà, nel 2022 entra a far parte del cast di Amici approdando al serale. A Sanremo 2024 è stata nel corpo di ballo di Marco Mengoni, oggi lavora come testimonial ed influencer per i principali brand beauty e fashion. Maddalena Svevi, genovese doc, ha iniziato a ballare all’età di 3 anni nonostante una situazione familiare piuttosto travagliata e i tanti sacrifici per poter continuare a studiare danza. Nel 2016 ha partecipato a Pequenos Gigantes, dopodiché ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato e di Ballando con le Stelle nel 2021. L’anno successivo è stata ballerina solista del videoclip di Perfetta Così di AKA7even, canzone in gara a Sanremo. Anche lei in gara nella scorsa edizione di Amici, nell’estate 2023 era nel corpo di ballo di Battiti Live. Oltre a continuare a danzare oggi collabora con i principali brand del beauty e del fashion come testimonial ed influencer. Dopo la prima eliminazione che la scorsa settimana ha visto Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, 'I Romagnoli', abbandonare la gara, oltre a 'Le Ballerine' partiranno per questa terza tappa Fabio ed Eleonora Caressa ('I Caressa'), poi Damiano e Massimiliano Carrara ('I Pasticcieri'), Artem e Antonio Orefice ('I Fratm'), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio ('I Brillanti'), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini ('I Giganti'), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ('Le Amiche'), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi ('Italia Argentina'). Nella nuova puntata dello show in onda su su Sky e in streaming solo su Now, Sky Original, i viaggiatori percorreranno un tragitto lungo ed estenuante – ben 526 chilometri da Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, fino al traguardo di puntata Lao Cai, al confine con la Cina – durante i quali andranno alla scoperta della cucina vietnamita e delle tradizioni gastronomiche locali: saranno loro, infatti, il fil rouge che caratterizzerà buona parte delle missioni, guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. A Cao Bang, nel mercato di Cao Binh ci sarà la prima missione denominata 'Rice Cooking Competition', una sfida sulla cottura del riso, l’oro dei contadini vietnamiti; a seguire, nel villaggio di Van Tung tutti si improvviseranno dei veri e propri chef alle prese con una delle pietanze locali più amate anche dagli occidentali, i noodles. Quindi sosta a Cao Ky dove avrà sede la prima prova immunità della stagione: le 4 coppie più veloci a firmare il libro rosso si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi, l’amatissima lotta dei cuscini, che metterà in palio la possibilità di accedere direttamente alla tappa successiva. E poi ancora le coppie dovranno correre fino a saltare sul tappeto rosso a Lao Cai, al confine con la Cina, dove tutti gli occhi saranno sulla busta nera che, dopo la classifica definitiva, decreterà se la puntata è eliminatoria o meno, decidendo il destino di una delle coppie in gioco. —[email protected] (Web Info)

