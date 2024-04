1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tra le onde dell’Oceano Indiano e gli altopiani umidi e piovosi, i traguardi di Pechino Express 2024 in Sri Lanka diventano qualcosa in più. In palio – nella puntata di oggi, giovedì 25 aprile è infatti la semifinaledi questo avvincente viaggio lungo la Rotta del Dragone, e i concorrenti sono chiamati a correre in posti incredibili in cui le piantagioni da tè si alternano a squarci naturali mozzafiato e a una delle ferrovie più caratteristiche del mondo. Con una popolazione caratterizzata dalla profonda spiritualità, per le cinque coppie ancora in gara – Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine” – la competizione sarà infuocata dopo la scorsa tappa non eliminatoria: alla fatica delle tappe precedenti, durante i 387 km che separano l’antica fortezza di Galle dalla città eterna di Kandy, che compongono la rotta di questa ottava tappa, si aggiungeranno anche incomprensioni e screzi che metteranno a dura prova la resistenza psicologica di ogni concorrente. Dal faro di Galle, punto di partenza della gara, i viaggiatori si ritroveranno in balia delle onde dell’Oceano Indiano e andranno alla ricerca di sensazionali foto “acchiappa like” nelle location più “instagrammabili” della costa singalese. Poi, missione dopo missione, nella puntata attesa per oggi alle 21.15 – in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le coppie arriveranno all’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove le prime tre coppie si sfideranno nell’attesissimo “gioco degli elefanti”, la prova vantaggio più leggendaria della corsa di Pechino Express. E ancora, il programma per i viaggiatori prevede inoltre una faticosa salita fino al ponte dei Nove Archi, attraversato dalla ferrovia panoramica che collega Ella a Kandy, tra le più caratteristiche del mondo, oltre a una prova alla scoperta delle piantagioni da tè del Paese. Con uno zaino contenente, come sempre, una dotazione minima e con 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, tutti di corsa fino al traguardo di puntata fissato nella città del XIV secolo Kandy, capitale dell’ultimo re dello Sri Lanka, proprio all’interno di una suggestiva prigione abbandonata. Qui i viaggiatori scopriranno uno dei verdetti più attesi della stagione: quali coppie potranno accedere alla semifinale della prossima settimana? —[email protected] (Web Info)

