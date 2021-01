Pd , Vittoria De Felice : “Friedman si difende ma la sua è ipocrisia”

Condividi

Ipocrisia Maschilista: «Donald Trump si mette in aereo con la sua Escort e vanno in Florida» queste le pesanti parole pronunciate da Alan Friedman ieri ad Uno Mattina commentando l’addio di Trump con la consorte. Sui social si è scatenata l’indignazione per le parole di Friedman. “Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana che volevo dire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘escort’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione” si è difeso , sostenendo di “non aver voluto offendere nessuno” e cercando così di placare le polemiche: “Era solo una battuta non voluta, l’ho corretto subito e ho detto ‘moglie’. Sui social si divertono, ma qui non c’è nessuna questione da commentare”. E probabilmente in queste ore sono molti i linguisti che stanno ancora tentando di capire su quale dizionario Alan Friedman abbia mai potuto trovare le parole “Escort” e “Moglie” nella stessa voce di significato. Forse più probabile che nel tradurre dall’inglese all’italiano il povero Friedman sia inciampato nel vocabolario della lingua maschilista. In un mondo ormai sempre più critico, anche una bella donna può ricevere degli appellativi poco consoni alla sua immagine. Non è possibile che nel 2021 esistono ancora persone che commentano negativamente l’immagine di una donna soprattutto quando è attraente .Ma come possiamo fare per ridurre questo maschilismo che dilaga sempre più? Il progresso è regresso ed è per questo che dobbiamo tutti responsabilizzarci ad un uso appropriato delle parole e a superare certi clichè e stereotipi che lasciano spazio all’odio e soprattutto limitano la parità di genere ,che deve essere alla base della convivenza tra uomini e donne.

