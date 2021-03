Pd, verso il nuovo segretario Enrico Letta

“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo – ha scritto su Twitter Letta – Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere”. Dario Franceschini e Nicola Zingaretti sembrano i più decisi a sostenere il suo arrivo.

Mentre il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini aveva detto: “Letta? Come si fa a dire che Letta non è autorevole? Sarebbe molto autorevole”, risponde il presidente che non ha escluso nemmeno una sua discesa in campo. “Mi candido al congresso? Non lo so. Io mi sono sempre messo a disposizione. Quando ci saranno le primarie vedremo. Ma ora non interessa gli italiani, interessano i vaccini”, rimarca Bonaccini.