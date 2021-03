Pd: Maraio, i socialisti dicono No a Grillo, lo faccia anche il Nazareno

Condividi

“Un progetto comune con Grillo? No grazie! I socialisti dicono NO!

Grillo candidato alla segreteria del Pd? Dicano NO. Il Pd risponda alle provocazioni indicando una direzione di marcia nuova e moderna, lontana dal populismo.

Il socialismo europeo e riformista è altra cosa, ma soprattutto è una cosa seria.” È quanto scrive in un post su facebook il Segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio.

