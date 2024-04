1 minuto di lettura

In Puglia sono venuti fuori fattacci poco edificanti, roba, detta in maniera facile, davvero “terra terra”.

“In Puglia esponenti del PD pagavano 50 euro a voto.

Prove tecniche di salario minino.” Vittorio Sgarbi

“Ciò che sta accadendo adesso in Puglia sancisce l’impossibilità della Sinistra di tornare al Governo almeno nell’arco di vita di voi boomer.

Ma non c’è alcun motivo di giubilo: i problemi di quest’area geografica non si risolvono sull’asse destra/sinistra, visto che esiste un unico grande partito detto SPeD (Spesa Pubblica e Deficit). I drammi stanno nel dilemma da cui nasce la storia dell’Occidente: ossia fra l’essere e il non essere. L’Italia dovrebbe essere una realtà culturale, una federazione culinaria, e N O N essere un’unità politica.

Con Erich Fromm usiamo i termini cristallini di avere o essere: l’Italia non ha problemi è il problema.” Marco Bassani, storico

Lo scandalo “terra terra” si estende da Bari e dalla Puglia fino al Piemonte dove spunta un certo Sasà.

La Schlein traballa e Conte, giustamente, si defila…

“E meno male che in Puglia il capo del PD è un magistrato ex pm”.

Antonio Polito, editorialista del Corriere della sera

Breve riassunto di ciò che sta accadendo in area PD.

