Pd, Castagnetti: “Rimarremo nel Pd se vi sarà un vero pluralismo politico e culturale”

Scrive sui social l’ex parlamentare reggiano Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Partito popolare, ed esponente della componente cattolica dem che qualche tempo aveva già espresso il proprio disagio spiegando come il momento fosse tormentato e minacciando di uscire dal partito se fosse stata cambiata “la carta dei valori con il rischio di cambiare la natura del partito stesso“.

Oggi, scrive Castagnetti e posta sui social “rimarremo nel Pd se vi sarà un vero pluralismo politico e culturale.

Se non ci fosse questo pluralismo non ci sarebbe più il Pd che deve trovare la buona sintesi ma far vivere le sue anime culturali. Tocca però a queste anime, tutte, non rinchiudersi in gabbie organizzative che siano recepite come correnti di potere.

E’ successo ed è stato un elemento di debolezza del centrosinistra”.