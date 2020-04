“Passione e tradimenti ” : intervista a Pasquale Aliberti. Sabato 25 aprile , ore 11 . In diretta sulla pagina FB Il Monito .

Condividi

Sabato 25 aprile sulla pagina Facebook della rivista online Il Monito , dopo tre anni di silenzio , l’ ex sindaco di Scafati il dott. Pasquale Aliberti ritorna a raccontarsi alla gente . Personaggio discusso e combattuto della politica locale , compagno di vita di una nota consigliera regionale Monica Paolino , non ha smesso di dire la sua : ” il leone e’ ferito ma non e’ morto ” . Nel prologo del libro descrive la politica come ” sua madre , sua figlia e la sua compagna ” e ricorda di come nacque il suo primo reportage intervistando ” immigrati africani ” . Supportato dalla famiglia riesce a concludere gli studi di medicina e porta avanti la sua attivita’ di giornalista senza pero’ tradire la politica sebbene il papa’ gli ripetesse sempre “Primum vivere deinde philosophari “.Nel ’94 scoppia l’ amore con Silvio Berlusconi e in seguito comincia un cammino di battaglie e risultati straordinari sui territori che confermano le ambizioni di Pasquale Aliberti consacrato come uomo politico di Mara Carfagna ed eletto sindaco di Scafati nel 2008 . Purtroppo una nuvola nera scende sul centrodestra in Campania nel 2014 e anche Aliberti viene indagato per un patto politico mafioso che prevedeva dei favori nei confronti degli esponenti del clan da parte dell’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Pasquale Aliberti. Per l’ex sindaco di Scafati la scarcerazione arriva solo alla fine di un lungo processo e domani mattina intorno alle 11 ne parlera’ con Rosa Criscuolo .