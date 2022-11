Pasquale Di Fenza, Consigliere regionale “ADERISCO A CENTRO DEMOCRATICO”

Condividi

“Finisce qui l’avventura con i Moderati, dopo due lunghi anni vissuti con grande passione e durante i quali sono stati raggiunti grandi obiettivi. Ho creduto in un progetto politico che di fatto è tramontato.

Oggi inizia una grande e nuova avventura, quella con Centro Democratico, sempre con Vincenzo Varriale, che seguo con convinzione e che è stato nominato da poco commissario del partito in Campania dall’ On. Bruno Tabacci, deputato, presidente del partito e sottosegretario uscente alla presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Draghi.

Ho una cultura democratica, centrista e riformista e Centro Democratico rappresenta i miei valori, dal suo nome al suo statuto. Con me passano quasi tutti gli eletti nelle liste da noi presentate nei vari Comuni in Campania, in particolare al Comune di Napoli e ad altri.

Nei prossimi giorni seguiranno altre adesioni che formalizzeremo con una conferenza stampa insieme al commissario Varriale”.

PASQUALE DI FENZA