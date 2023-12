Pasquale Di Fenza (CD): La Campania è la più dinamica regione d’Italia per la creazione di start up innovative

Condividi

Il gruppo Ambrosetti, per nome dell’ amministratore delegato Valerio De Molli ha dichiarato che il tasso di crescita nell’ultimo quadriennio sulle aziende cosiddette innovative, secondo i registri ministeriali, sia più alto di tutti nella Regione Campania, più 55%. Ottima notizia: è la dimostrazione che quando si governa bene i risultati arrivano sempre.

“Bisogna prenderne atto, l’unico politico in Campania del Pd che fà opposizione al governo Meloni è il presidente Vincenzo De Luca.

Lo ha fatto anche oggi, in occasione del Technology Forum Campania, parlando di importantissimi argomenti come sanità, trasporti, palude burocratica, situazione economica della regione e dell’Italia con dati e numeri inconfutabili; lo dichiara in una nota Pasquale Di Fenza capogruppo in consiglio regionale di Centro Democratico il quale aggiunge: non capisco come una figura del genere sia contrastata dalla sua stessa parte politica, mentre andrebbe supportata per dare maggiore forza all’azione politica messa in campo contro l’unico avversario, la destra”. “Sono convinto che andando avanti cosi saranno direttamente i cittadini campani a chiedergli di ricandidarsi per un terzo mandato, noi di certo non gli faremo mancare il nostro supporto”. conclude la nota..