Pasqua in zona rossa alla riscoperta delle vecchie tradizioni culinarie, il contest online di Iannelli parte da Napoli

Giudici d’eccezione: Salvatore Todisco, Enzo Avitabile e Salvatore Tortora

Anche quest’anno la Pasqua sarà in lockdowon , l’attore napoletano Angelo Iannelli protagonista dei contest in Pandemia , ha ideato un nuovo progetto” Pasqua in zona rossa” allo scopo di valorizzare i piatti tipici della tradizione e donare momenti di spienseratezza e allegria . Per il secondo anno consecutivo, tutti gli italiani si preparano a festeggiare la Pasqua reclusi in casa come quella del 2020 con il virus ancora presente tra noi .Il carismatico e instancabile Iannelli , invita tutti a preparare tra le mure di casa ,dolci della tradizione pasquale, sfidando la Pandemia , tra la gastronomia e la poesia una vera sfida a colpi di Pastiere, colombe pasquali , casatielli e versi poetici, coinvolgendo come lo stile iannelliano intere famiglie da nord a sud della nazione . Come nelle precedenti edizioni, anche stavolta si prevedono tantissimi partecipanti , i quali, invieranno a partire da venerdi sera 2 aprile fino a domenica 4 aprile dopo pranzo sulla seguitissima pagina Facebook , video presentazione, foto e poesie . Giudici del contest , saranno : Il maestro pasticciere Salvatore Tortora, l’ imprenditore Enzo Avitabile padron del brand di liquore” Baba’ Re “e il noto cioccolatiere Salvatore Todisco, che declameranno i vincitori, premiandoli con le loro le proprie specialità . La “Pasqua in zona rossa” è una sorta di antidoto alla crisi economica e all’emergenza sanitaria scatenata dalla Pandemia , con questo progetto si vuole sostenere l’ economia e le tantissime imprese coinvolte. L’ambasciatore del sorriso è sceso di nuovo in campo per donarci speranza e serenità.

Ecco le voci dei giudici Salvatore Todisco, Salvatore Tortora e Vincenzo Avitabile che vi invitano a partecipare in tanti:

