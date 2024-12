Partnership Google-nss edicola per Napoli capitale della creatività e workshop interattivo al Museo Madre all’insegna del nuovo Pixel 9

2 minuto di lettura

Condividi

Partnership esclusiva fra Google e nss edicola per celebrare il legame tra tecnologia e creatività. Il progetto ha come cuore pulsante Napoli, città sempre più simbolo di energia creativa e tradizione culturale: proprio per questo motivo cinque talenti napoletani – vale a dire Gilda Ambrosio, Ciro Pipoli, All About Naples, Vienmsnsuonno1926 e lo storico Numeraio – hanno realizzato una serie di grafiche ispirate alla città partenopea utilizzando le avanzate funzionalità del nuovo smartphone Google Pixel 9. Il dispositivo, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini, ha dimostrato di essere molto più di un cellulare rivelandosi uno strumento ideale per la creazione artistica e per la realizzazione di un flusso di lavoro fluido e personalizzato grazie alla qualità fotografica professionale e all’editing intuitivo.

L’intera attività è stata curata da nss edicola e J’Adore Napoli, il progetto di promozione culturale della città partenopea promosso da nss, che ha anche contribuito creativamente alla realizzazione di una grafica. Le opere dei cinque artisti napoletani sono state svelate giovedì 12 dicembre nel corso di un evento celebrativo a Piazza San Pasquale a Napoli davanti a più di mille persone che hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo della creatività digitale, esplorando le potenzialità del Google Pixel 9 e scoprendo come la tecnologia possa essere una fonte di ispirazione e innovazione. Nel weekend del 14 e 15 dicembre è stato poi inaugurato presso il Museo Madre di Napoli il workshop interattivo “Made with Google Pixel” curato da nss in collaborazione con Collettivo CORE. Durante il workshop, il pubblico ha avuto la possibilità di sperimentare in prima persona il potenziale creativo e le straordinarie funzionalità del Pixel 9. L’evento ha rappresentato l’occasione per ripercorrere le numerose collaborazioni artistiche e creative realizzate da Google negli ultimi anni, da MSGM a SexsDreams fino all’artista MyDrama.

La collaborazione tra Google e nss edicola mira a dimostrare come la tecnologia possa essere un alleato prezioso per creativi di ogni disciplina, offrendo nuovi strumenti per esprimere idee e innovare. Rafforza inoltre il ruolo di Napoli come capitale della creatività italiana, al culmine di un biennio in cui la città è stata protagonista dell’intera scena culturale italiana.

Google Pixel 9 si distingue come strumento per la creatività moderna: grazie alla sua fotocamera avanzata con sensori da 50 MP, supportata da un editing potenziato dall’intelligenza artificiale, offre una qualità visiva senza precedenti; lo schermo Actua OLED ultra-luminoso garantisce un’esperienza visiva straordinaria, mentre le innovative soluzioni di sicurezza tutelano i progetti e i dati personali, aspetti fondamentali per chi lavora nel settore creativo. L’integrazione dell’AI generativa di Gemini consente inoltre di tradurre idee in contenuti di alta qualità in modo rapido e intuitivo.

Per info: canali social di nss edicola.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.