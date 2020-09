Partito Liberale e Più Campania alla conferma del seggio Casertano

Condividi

Insegnante, Imprenditore e già primo cittadino di Bellona, dopo aver ricoperto anche incarichi politici nel territorio Casertano. È Giuseppe Pezzulo.

Oggi presso il suo studio di Vitulazio, ha aderito al progetto del Partito Liberale Campano andando così a fortificare il gruppo di lavoro coordinato da Pasquale Capaldo, Segretario Provinciale di Caserta (famoso Produttore Cinematografico). L’incontro avuto tra l’ex Sindaco e Stefano Maria Cuomo, Commissario Regionale del Partito Liberale, vede così confermare un impegno politico verso la lista regionale più Campania in Europa, dove i Liberali hanno il capolista Capaldo correre per l’unico seggio ancora vacante (nei sondaggi) che potrebbe essere occupato proprio dai Liberali.

“La disponibilità, prima dell’amico poi del Politico Peppino mi onora – riferisce Cuomo. La sua esperienza e la sua morale, arricchisce il panorama delle risorse che sto cercando di coinvolgere in una Nuova Politica, quella della Buona Politica, nella Regione Campania. Con l’amico Pezzulo, nella squadra, possiamo dire che probabilmente il sogno può diventare una bella occasione per il Partito Liberale e per la intera provincia Casertana “.

Insieme all’amico Cuomo – conclude Pezzulo – vi esortiamo a votare, il 20 e il 21 settembre, Pasquale Capaldo nella lista Più Campania in Europa.

Un imprenditore, un Europeista, un Liberale.

