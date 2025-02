Partenope in Tour: scoprire Napoli tra storia, cultura e sapori autentici

2 minuto di lettura

Partenope in Tour è gruppo di guide turistiche autorizzate che, con passione e competenza, accompagnano i visitatori alla scoperta di Napoli, fondata nel 2018 da Deborah Bozza, guida turistica visionaria e appassionata all’antropologia cultura della città partenopea.

Il team di guide turistiche autorizzate si distingue per l’approccio informale e coinvolgente, offrendo tour personalizzati e attività educative per scuole e famiglie, invitando i residenti e i visitatori a esplorare le meraviglie della città attraverso una serie di tour unici che combinano storia, cultura e gastronomia.

Con il motto “Vedi Napoli e poi Ama“, l’obiettivo è far innamorare i partecipanti della città partenopea, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti.

A confermare il notevole livello di professionalità e creatività di Partenope in Tour sono i feedback positivi e la visibilità che il team riscontra da tempo sui canali social e anche tra gli addetti ai lavori: giornalisti, travel blogger e divulgatori socio-culturali.

I Tour di punta di questo collettivo turistico innovativo sono:

Napoli Esoterica: Il Centro Storico in Chiave Mitica

Un viaggio alla scoperta dei miti, delle leggende e dei culti esoterici del centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO. Un’opportunità per immergersi nelle storie nascoste tra i vicoli della città.

Dalla Collina del Vomero al Lungomare

Un percorso che parte dal quartiere Vomero, noto per i suoi palazzi in stile Liberty, e scende fino al celebre lungomare di Napoli attraverso scalinate panoramiche, antichi borghi e luoghi iconici come l’altare dedicato a Maradona.

Napoli Food Tour (Sanità Edition)

Un’esperienza culinaria nel Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici di Napoli, con soste per assaporare la pizza a portafoglio, il famoso “fiocco di neve” della pasticceria Poppella e il tradizionale caffè napoletano.

Servizi offerti:

Tour guidati a Napoli, Pompei, Ercolano e Costiera Amalfitana.

Percorsi personalizzati con guide autorizzate.

Offerte educative per scuole di ogni ordine e grado.

Tour speciali per coppie.

Informazioni utili:

📍 Punto di incontro: Piazza del Gesù Nuovo

🕙 Orario: Ritrovo ore 10.00, inizio tour ore 10.30

⏳ Durata: 2 ore

💰 Prezzo: 12€ (inclusi caffè, sfogliatella e auricolari per gruppi superiori a 10 persone)

📲 Prenotazioni:

WhatsApp: +39 351 429 4488 (indicando nome e numero partecipanti)

Email: [email protected]

📌 Prenotazione obbligatoria – Posti limitati!

🌍 Per maggiori informazioni:

🔗 Sito web: www.partenopeintour.com

📱 Social: Facebook – Instagram – tiktok.com – Evento Fb

