Parte su Canale 10 “Baldi giovani in Tv” la nuova trasmissione condotta da Annalisa Baldi

Da venerdì 1° aprile alle 22.40 per 12 puntate su Canale 10, storica emittente della Capitale. Ospite la cantastorie romana Nicole Riso.

Roma – “Baldi giovani in Tv” è un nuovo programma televisivo che rimette al centro il talento attraverso musica, libri, cinema, lifestyle, street art, con servizi e interviste esclusive. Un contenitore settimanale di 15 minuti, dinamico, vario, emozionale, rivolto a un target trasversale con un occhio di riguardo ai giovani.

A partire dal 1° aprile il format va in onda su Canale 10, nel Lazio sul ch 19 del digitale terrestre nelle province di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, tutti i venerdì alle 22.40 e in replica il martedì successivo alle 13,10. Visibile anche in diretta streaming https://canaledieci.tv/diretta/ e sulle piattaforme moderne Hbbtv e Smart TV.

Per la prima programmazione sono previste 12 puntate, fino al termine di giugno, per poi ripartire a settembre con la nuova edizione.

Ospite della prima puntata la cantastorie romana Nicole Riso, vincitrice del concorso cittadino “Dallo Stornello al Rap” con “Donna Roma“.

Alla conduzione Annalisa Baldi, già finalista di XFACTOR, che ci porta alla scoperta delle realtà artistiche più interessanti e nuove del nostro Bel Paese, al grido di quello che si preannuncia un nuovo tormentone: “Stai Tiun!”.

Tante le rubriche: dall’”Intervista” in esclusiva dei personaggi più originali del panorama italiano, a “33 GIRI di ricordi” presentata da Lele Boccardo alla ri-scoperta dei grandi successi della storia della musica, a “Libri on the road” che ogni settimana presenta un nuovo libro e il suo autore, a “Arte, tutto quello che avresti voluto sapere, ma che non hai mai osato chiedere” di Monica Col, poi “Oroscoperò” lo speciale Oroscopo dell’amore condotto da La Castrologa con i suoi inseparabili strumenti di lavoro (il gatto nero e lo shaker) e ancora cinema, teatro, musei, fashion.

Il direttore artistico è lo scrittore e autore Igor Nogarotto (suo il romanzo best seller “Rosa stacca la spina”), la responsabile editoriale è la giornalista Tina Rossi, l’editing e il montaggio sono a cura di Iso Produzioni. Baldi giovani in Tv è realizzato da Samigo Press e Zetatielle Magazine in collaborazione con Germanelli e l’emittente radiofonica romana Radio L’Olgiata.

Tutte le info su: http://www.canaledieci.it