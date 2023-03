Parte stasera Fides, nuovo format tv su Napflix canale 86

Condividi

Andrà in onda questa sera alle 22.30 su NAPFLIX (canale 86 DTT in tutta la Campania) Fides, la prima puntata del nuovo format di politica, cultura e società ideato e condotto da Rosa Criscuolo.

“Questo nuovo viaggio della comunicazione tra l’informazione dei mass media e quella social, prende spunto dal culto della dea romana della lealtà e della fedeltà, Fides, soprattutto del cittadino, che fu stabilito da Numa Pompilio e restaurato da Cesare Augusto – spiega l’autrice Rosa Criscuolo -. Ogni puntata è il frutto di un lavoro di approfondimento intorno a un tema, che viene analizzato, scomposto, rivoltato, come in una sorta di shaker ideale. Ingredienti del programma, oltre ai contributi dei social, ai collegamenti skype con ospiti nazionali e a schede video, sono: l’elemento dell’osservatore social curato da una giovane studentessa del Suor Orsola Benincasa, Emilia Criscuolo; poi la tribuna popolare composta da presenze fisse quali Salvatore Barretta, con all’attivo varie esperienze in produzioni televisive nazionali e Valentina Ercolino, esperta di politiche scolastiche”.

Nella puntata in onda stasera si discuterà di crisi climatica e di come la politica nazionale e quella locale, supportata dall’informazione, possono intervenire; spazio anche a un focus sull’attivismo ambientalista. Ospiti: suor Anna Monia Alfieri, l’avv. Antonio del Mese, dirigente avvocato presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il segretario regionale di Sinistra Italia, Tonino Scala, l’avv. Luca Capasso.

Tra gli interventi della tribuna popolare di questa sera anche la consigliera di Municipalità Eliana Troise.

In redazione i giornalisti Marzio Di Mezza e Giuseppe Picciano. Produttore esecutivo del programma è Antonio Perugino, regia di Fabrizio Giordano e coordinamento tecnico di Gianluca Coscione.

https://www.youtube.com/@87tv39 dalle ore 22.30. Il format verrà proposto anche sulle varie piattaforme social di NapFlix, tra cui il canale YouTube a questo linkdalle ore 22.30.