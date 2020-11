Parte l’iniziativa “Natale Spendi a Cesa-Buoni Spesa”. Avviso ai cittadini ed ai commercianti

Condividi

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative del contrasto alla povertà e al fine di aiutare e sostenere il commercio locale, ha elaborato, come ogni anno, l’iniziativa “A Natale spendi a Cesa- Buoni Spesa”, misure destinate al sostegno economico in favore di soggetti in situazione di difficoltà.

“Si tratta di una iniziativa che si ripete – spiega l’assessore ai servizi sociali Giusy Guarino – per far fronte ai bisogni delle fasce deboli. Ma è anche un modo per incentivare il commercio locale”.

L’Amministrazione consegnerà dei buoni spesa per l’acquisto di tutti i generi alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici e superalcolici), evitando un uso improprio da parte dei beneficiari dei Buoni Spesa. Il valore dei buoni spesa varia dai 50 ai 100 euro e sono spendibili presso i negozi convenzionati con il Comune di Cesa che aderiranno all’iniziativa.

I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione di buoni spesa sono i seguenti:

– cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. lgs 286/98; residenza nel Comune di Cesa (CE); valore ISEE non superiore a € 5.000,00; il richiedente e/o alcun componente del suo nucleo familiare non devono aver beneficiato nell’anno 2020 del sostegno del Banco Alimentare.

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante, pena l’esclusione l’ISEE in corso di validità.

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai contributi.

Le domande devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso il Comune di Cesa– Ufficio Servizi Sociali – Piazza De Gasperi, oppure scaricabile dal portale internet del Comune di Cesa all’indirizzo: www.comune.cesa.ce.it e depositate entro il giorno 26/11/2020 alle ore 12.

Entro la stessa data, i commercianti interessati a partecipare all’iniziativa, dovranno presentare domanda di adesione.

