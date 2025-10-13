Parte ad Amalfi il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali

2 minuto di lettura

Condividi

La misura attiva dal 2019 è finanziata dal Comune di Amalfi con fondi di bilancio.

Il Sindaco Daniele Milano: “Un investimento sociale, per abbattere barriere e stereotipi, favorendo l’integrazione, la dignità e il diritto all’istruzione di ogni bambino”

È nuovamente attivo, a partire da oggi il “Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica” voluto dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano e destinato agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) dell’istituto comprensivo “G. Sasso”, sia per il plesso di Amalfi che di Pogerola per l’anno scolastico 2025/2026.

Si tratta di interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia, comunicazione e integrazione dei bambini con disabilità e bisogni speciali, che si snoderanno lungo tutto l’arco dell’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00, fino al 31 maggio 2026, finanziati con fondi di bilancio comunale per circa 67mila euro. L’intervento include anche il servizio di assistenza materiale per gli alunni della scuola dell’Infanzia.

«Un progetto che parte da lontano, attivo in maniera continuativa già dal 2019 per una scuola sempre più inclusiva e all’avanguardia – esordisce il Sindaco di Amalfi Daniele Milano – Le attività, di carattere socio educativo, comprendono l’aiuto nell’integrazione sociale, la promozione della socializzazione e dell’autonomia personale, la cura dei bisogni relazionali ed educativi e l’affiancamento agli insegnanti (di sostegno e curriculari) per favorire la cooperazione e il supporto alla programmazione didattica. Per l’Amministrazione rappresenta un investimento sociale per garantire pari dignità e diritto allo studio di ogni alunno, abbattendo stereotipi e marginalità, ma anche per supportare le famiglie. Significa prendersi cura di tutti i cittadini, con l’ausilio di personale altamente qualificato».

Il personale impiegato è composto da 3 educatori professionali e da un coordinatore. A questi si aggiungono due assistenti per il servizio di assistenza materiale (dedicato in maniera esclusiva agli alunni dell’Infanzia), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per il supporto per l’igiene personale (uso del water, cambio del pannolino, cambio di indumenti) e somministrazione dei pasti.

«Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio aggiuntivo che risponde ai bisogni delle famiglie, garantendo ai nostri bambini un luogo moderno, sicuro e stimolante dove crescere – sottolinea l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Francesca Gargano – L’Assistenza Scolastica Specialistica promuove l’inclusione, garantisce le pari opportunità e favorisce la crescita individuale degli alunni. È fondamentale per valorizzare le potenzialità di ogni studente e creare un ambiente di apprendimento più ricco per tutti, assicurando il pieno diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione Italiana e all’integrazione. Aiuta a sviluppare autostima e abilità comunicative e relazionali. Soprattutto è un arricchimento per tutti: la presenza di alunni con diverse abilità migliora l’esperienza di apprendimento per l’intera classe e promuove la diversità come un valore universale».

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.