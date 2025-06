Parma, si stringe per Cuesta: sarà il più giovane allenatore della storia della Serie A

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Parma è sempre più vicino a definire l'accordo con Carlos Cuesta per la panchina. Come riportato da Sky Sport lo spagnolo, che compirà 30 anni il prossimo 29 luglio, prenderà il posto di Cristian Chivu e sarà il nuovo allenatore gialloblù. Ma anche il tecnico più giovane della storia della Serie A. Ma chi è Carlos Cuesta? Il futuro tecnico del Parma è stato il vice di Mikel Arteta all'Arsenal e ha fatto parte dello staff dei Gunners per tre stagioni. In precedenza ha avuto anche un'esperienza sulla panchina dell'Under 17 della Juventus e dell'Under 17 dell'Atletico Madrid. Cuesta è dunque un allenatore in rampa di lancio, poliglotta (parla sei lingue, inglese, spagnolo, italiano, portoghese, francese e catalano) e fin qui ha raccolto grande stima da parte dei colleghi. Tuttavia, i tifosi gialloblù non hanno preso benissimo la notizia di un possibile accordo con il 29enne, sollevando dubbi sulla scommessa della proprietà americana. Il lavoro di Cuesta è però piaciuto molto all'amministratore delegato Federico Cherubini (anche lui con un passato alla Juventus, dove ha avuto modo di conoscere lo spagnolo). In sintonia con il futuro direttore sportivo Alessandro Pettinà, l'ad lo ha proposto al presidente Krause, da sempre attento a giovani ambiziosi e con tanta voglia di fare. Il numero uno del club ha risposto con il pollice alto. E adesso il Parma stringe per avere il suo nuovo allenatore. —[email protected] (Web Info)

